World War Z fait du teasing sur son prochain contenu

World War Z n'est pas mort loin de là, et le studio Saber Interactive nous propose encore du contenu en rab pour densifier le jeu.

Voilà ce qu'a annoncé le compte Twitter officiel du jeu :

A new kind of zombie has been reported, but the only evidence is this drawing from a sole survivor. How does one fight it? What does it do?



Find out in the Horde Mode Z Update, coming later this month. pic.twitter.com/N4YcAw5EAg