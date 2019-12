Metacritic livre son classement des meilleurs jeux de la décennie : Nintendo et Rockstar au top

Aussi puissant que décrié, le site d'agrégations de critiques Metacritic (ça marche bien non ? On pourrait croire qu'ils l'ont fait exprès) qui fait et défait le succès de certains titres tout en conditionnant de juteux bonus financiers pour certains studios, décide un peu avant l'heure de dresser le bilan de la décennie qui s'achève très bientôt.

C'est ainsi que le spécialiste de la note chiffrée vient de compiler dix ans de données pour livrer son intestable verdict, à savoir quels sont donc les jeux les plus marquants de cette décennie 2010-2019 ?

Afin de dresser sa liste de lauréats, Metacritic a sélectionné des jeux ayant fait l'objet d'au moins 15 critiques provenant de sites affiliés (dont Gameblog évidemment), en conservant la plate-forme la plus mentionnée en cas d'éditeurs tiers.

Votre petit chouchou atteint-il le Top 10 de ces dix dernières années ? Heureusement pour la paix dans le monde et les divers forums du web, les cinq premiers primés se partagent une première place assez vaste, et les ex-aequos du peloton de tête s'avèrent si nombreux qu'il faudra compter avec 11 titres pour ce classement. C'est donc ça, les mathématiques en 2019 ?

Et les lauréats de la décennie écoulée sont :

1. (ex-aequo) Super Mario Galaxy 2 (Wii, 2010)

1. (ex-aequo) The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Switch, 2017)

1. (ex-aequo) Red Dead Redemption II (PlayStation 4, 2018)

1. (ex-aequo) Grand Theft Auto V (PlayStation 4, 2014)

1. (ex-aequo) Super Mario Odyssey (Switch, 2017)

6. Mass Effect 2 (Xbox 360, 2010)

6. The Elder Scrolls V : Skyrim (Xbox 360, 2011)

8. The Last of Us (PlayStation 3, 2013)

8. The Last of Us Remastered (PlayStation 4, 2014)

8. Red Dead Redemption (Xbox 360, 2010)

8. Portal 2 (Xbox 360, 2011)

Autant vous dire que Nintendo et Rockstar se taillent sans mal la part du lion sans se soucier du sort de leurs petites camarades. En même temps ne faites pas les étonnés hein, vous auriez presque pu le deviner tous seuls.

Toujours est-il que nos heureux lauréats ne parviennent pas vraiment à faire trembler les meilleurs jeux de tous les temps selon Metacritic, au sommet desquels trône l'indéboulonnable The Legend of Zelda : Ocarina of Time.

La prochaine décennie pourra-t-elle s'attaquer aux premières aventures de Link en 3D ? Rendez-vous dans dix ans, mais pas sur la Place des Grands Hommes, plutôt ici, hein, c'est mieux.

Que pensez-vous du classement de la décennie selon Metacritic ? Quels sont VOS jeux cultes de ces dix dernières années ? Faites nous part de vos avis chiffrés ou non dans les commentaires ci-dessous.