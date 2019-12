De nouveaux jeux à venir dans l'univers de League of Legends avec l'éditeur Riot Forge

La machine Riot Games est lancée. Après avoir annoncé une pléthore de jeux à venir, l'éditeur a lancé Riot Forge, pour prendre sous son aile des studios de développement qui aimeraient créer de nouveaux jeux dans l'univers de League of Legends.

Pendant sa première décennie, Riot Games a concentré toute son énergie dans le développement de son jeu phare et unique, League of Legends. Mais à la célébration de ses dix ans il y a plus d'un mois, l'éditeur a enfin donné un sens à son pluriel en annonçant de multiples nouveaux jeux : Legends of Runeterra et Wild Rift en 2020, deux projets plus lointains, une série animée et d'autres choses inattendues.

Mais apparemment, Riot Games n'en a toujours pas fini avec le développement de nouveaux jeux : hier, l'éditeur a annoncé l'ouverture de sa branche Riot Forge, un éditeur concentré sur l'édition de jeux développés par des studios externes. Les studios qui seront choisis devront vouloir développer des jeux dans l'univers de League of Legends.

Riot Games serait déjà en train de travailler avec des studios qui seront annoncés prochainement, quand le développement de leurs jeux seront plus avancés.