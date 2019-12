Shovel Knight et l'héroïne de Bloodstained se bastonnent dans un mini-jeu

Les fans sont toujours formidables. Surtout lorsqu'ils concrétisent leurs idées un peu décalées. Faire s'affronter, à nouveau, le chevalier à la pelle et l'héroïne de Bloodstained : Ritual of the Night, mais sur un autre terrain ? C'est oui.

À voir aussi : The Suicide of Rachel Foster viendra nous hanter début 2020

Vous aurez noté le "à nouveau" et c'est bien normal. Le héros de Shovel Knight a eu droit à son caméo dans Bloodstained, en tant qu'ennemi et un peu plus imposant que le petit bonhomme de Yacht Club.

Maintenant, passons au coeur de cet article : Tomycase, qui travaille en tant qu'artiste pour le compte de Team Einherjar, développeur de FictionSphere, a pris le temps de développer un segment rétro dans lequel on incarne Myriam, protagoniste du dernier jeu de Koji Igarashi, partant affronter Shovel Knight.

Cela s'appelle Shovel of Whip et s'affiche de manière très rétro, avec une belle référence à Castlevania : Symphony of the Night.

Il s'agit juste d'un boss fight, disponible en plusieurs modes de difficulté que vous pouvez essayer quand vous le souhaitez, puisqu'il est téléchargeable à cette adresse.

"Bon chance", comme on dit.