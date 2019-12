The Game Awards : Resident Evil 3 présent ? Geoff Keighley répond

Ce mardi 3 décembre, une fuite de visuels sur le PSN tendait à confirmer que le remake supposé de Resident Evil 3 : Nemesis allait prochainement être révélé par Capcom (Resident Evil 3 : Trois illustrations fuitent sur Internet, avec une Jill Valentine relookée). Les "Oscars du jeu vidéo" nous laisseront-ils l'apercevoir ?

Pour répondre à la question et éventuellement gâcher ce qui devrait être une surprise, autant voir avec Geoff Keighley. Le producteur et animateur canadien de The Game Awards a joué le jeu de l'AMA (pour Ask Me Anything, soit "demandez-moi tout ce que vous voulez) sur reddit concernant l'événement.

Et un des échanges ne laisse pas trop de doute concernant la présence de Resident Evil 3 lors de la cérémonie récompensant les jeux de l'année 2019 :

Y'a-t-il des fuites (comme ce qui est arrivé avec Resident Evil 3) qui vous inquiètent avant l'événement ?

Il n'y a aucun plan (et il n'y en a jamais eu) concernant Resident Evil 3 durant la soirée. La plupart de ces fuites son complètement à côté de la plaque. Rien n'a fuité concernant les Game Awards.

Le temps des révélations pour la version remise au goût du jour de l'aventure de Jill Valentine avant la destruction de Raccon City n'est donc pas calé au 13 décembre à partir de 2h30 du matin chez nous. Sauf s'il s'agit d'une fausse piste de la part du présentateur.

À noter que le fil lui permet de donner un premier chiffre pour des révélations, autrement appelées WORLD PREMIERE.

Nous avons un tas de nouveaux jeux annoncés pendant le show - je crois qu'il y a à peu près 10 jeux/projets qui seront révélés si vous ne comptez que ce dont personne n'a encore entendu parler. Commet toujours, Internet a de mauvaises informations sur ce que vous devez en attendre... Mais c'est amusant à lire :)

L'excitation est à son comble et les paris sont ouverts.

