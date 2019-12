Mosaic se lance en vidéo, la morosité ambiante en question

L'éditeur Raw Fury et le développeur indépendant Krillbite Studio (Among the Sleep) annoncent d'un commun accord la sortie du jeu d'aventure Mosaic sur PC, Mac et Linux via Steam et GOG.com, le tout pour la modique somme de 19,99 €.

À voir aussi : PS5 : Sony ne rejette pas l'idée du PS5 Pro, la PS4 Pro était un test

Nous en avions déjà parlé à plusieurs reprises de ce jeu d'aventure monochrome, notamment lors de la dernière Gamescom (cf les news ci-dessous).

Mosaic est "une expérience surréaliste sur la culture d'entreprise, l'isolement urbain et notre relation avec la technologie moderne". Rien que ceci.

En réalité, vous êtes un rouage d'une énorme machine qui broie les humains dont vous faites, hélas, partie, dans une ville froide et surpeuplée... jusqu'à ce que quelque chose d'étrange et d'inexplicable se produit.

Ce mystérieux voyage narratif devrait vous faire découvrir ce pour quoi l'être humain est réellement fait. Ou pas.

Mosaic est également disponible sur iOS, tvOS et MacOS via Apple Arcade. Le jeu devrait arriver sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One au premier trimestre 2020. On espère d'ici là vous proposer un TEST en bonne et due forme.