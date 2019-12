SONDAGE. Resident Evil 3, en avez-vous peur ? Qu'en avez-vous pensé ?

Ayé, on l'a vu de près enfin ! La toute première vidéo de Resident Evil 3 Remake s'est donc montrée lors du State of Play de cet après_midi. Du coup, on se demande ce que vous en avez pensé concrètement ? Une version sympa ou on s'éloigne du "truc" original ?

En effet, à l'occasion du dernier State of Play de l'année, Capcom a célébré le vingtième anniversaire du classique du Survival/Horror Resident Evil 3 : Nemesis en dévoilant une version complètement réinventée du titre, à l'image de Resident Evil 2, sorti début 2019.

Avec ses 94 millions d'exemplaires vendus à travers le Monde, la saga culte de jeux d'horreur propose cette fois-ci non seulement une réinterprétation moderne de RESIDENT EVIL 3 grâce au moteur propriétaire RE Engine mais aussi, sur le même disque, RESISTANCE, un titre multijoueur en ligne asymétrique dont nous vous avons déjà parlé. Mais ceci va-t-il vous plaire ?

Nous vous posons la question : "Que pensez-vous de Resident Evil 3 Remake ?"

N'hésitez pas à exprimer votre avis par l'exercice du sondage, en faisant valoir votre voix parmi les propositions ci-dessous. Et en donnant, bien entendu, votre point de vue dans les commentaires du forum.