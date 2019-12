League of Legends : Rick Fox invite Faker et d'autres personnalités à un marathon caritatif

Rick Fox, l'ancien directeur de l'équipe Echo Fox en LCS, a lancé un marathon caritatif de 24 heures précédant le tournoi All-Stars. Les bénéfices iront à la Bahamas Relief Foundation.

À voir aussi : League of Legends : Le tournoi All-Star arrive en décembre, le programme

Rick Fox est de retour sur la scène de League of Legends. Ce dernier organise actuellement un marathon caritatif de 24 heures, la veille de l'événement All-Stars. Tous les dons récoltés au cours du marathon sont reversés à la Bahamas Relief Foundation, une association qui vise à aider la population des Bahamas touchée par l'ouragan Dorian en septembre dernier. Considéré comme le plus important dans l'histoire du pays, cet ouragan a causé 61 victimes et causé des milliards de dollars de dégâts. L'argent récolté servira notamment à offrir un toit à des victimes et à reconstruire des logements.

Dans cet événement, Rick Fox invite diverses personnalités de la scène LoL pour faire des parties en bronze (ouch). Hier, le joueur professionnel le plus connu au monde, Lee "Faker" Sang-Hyeok, a perdu une partie en bronze avec Rick Fox à cause d'un AFK, et ce même après avoir eu plus de 30 kills avec Teemo au cours de la partie. Après cette défaite, Rick Fox lui a généreusement (?) offert un T-shirt "Bronze Faker".

Pour le moment, plus de 18.000 dollars ont été récoltés et il reste quelques heures à l'événement (à regarder ci-dessus), avant que le tournoi All-Stars ne commence. Ce dernier rassemblera des personnalités du monde entier sur League of Legends pour des parties avec des règles plus ou moins délirantes, et pour un traditionnel tournoi 1v1 que l'européen Caps avait remporté en 2018.

Le tournoi commencera cette nuit à 1 heure du matin, avec une partie en mode URF, le mode ultra accéléré et délirant de League.