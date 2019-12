Hitman 2 : Du contenu gratuit à Noël, voici la feuille de route de décembre

Warner Bros. et Io Interactive ont déjà la tête dans les fêtes de fin d'année, en ce 4 décembre 2019, veille de grèves sans doute interminables dans notre beau pays. Voici la feuille de route des réjouissances pour Hitman 2, le tout en vidéo et en image. Et en infos aussi.

Sorti il y a tout juste un an, Hitman 2 continue de délivrer comme on dit, à base de DLC gratuits, de cibles secrètes à éliminer et j'en passe.

C'est ainsi que la feuille de route de décembre du titre avec des éléments gratuits, notamment le retour permanent des événements saisonniers Collectionneurs de Noël et Fête de la neige. Remplir ces deux missions à Paris et Hokkaido permettra aux joueurs de débloquer respectivement le Costume de Père Noël, ainsi que le Costume de la Fête de la neige et le Piolet.

Pour un peu, on se croirait dans Fortnite.

Ci-dessous le récapitulatif du nouveau contenu dans le jeu pour le mois de décembre.

Disponible le 05 décembre :

Le Contrat Escalade La convention Truman à Santa Fortuna (Colombie)

Le Contrat Escalade L'algorithme de Raaz à Bombay (Inde)

Disponible du 06 décembre au 15 décembre :

La Cible Fugitive Legacy Le chef à Paris (France)

Disponible le 12 décembre :

Les Contrats à la Une 12 jours de contrats sélectionnés par la communauté

Le Contrat Escalade L'empaquetage de Han à Bombay (Inde)

Disponible le 17 décembre :

L'Événement Saisonnier Collectionneurs de Noël à Paris (France)

L'Événement Saisonnier Fête de la neige à Hokkaido (Japon)

Le Contrat Escalade La mésaventure de Rafael sur l'Île de Sgàil (Atlantique Nord)

Le Contrat Escalade Legacy Le paradigme de Kotti à Paris (France)

Disponible du 20 décembre au 06 janvier :