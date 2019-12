Mega Man Zero/ZX Legacy Collection : Capcom annonce une vingtaine de mini-jeux inédits

Après avoir ressorti du placard les vénérables séries Mega Man et Mega Man X à la faveur de quatre compilations parues ces dernières années, Capcom s'attaque aux épisodes Zero et ZX, à l'aura sans doute un peu moins éblouissante que les leurs illustres aînés.

Et parce que l'on attire pas les mouches avec du vinaigre, l'éditeur d'Osaka a choisit d'agrémenter sa compilation assez justement baptisée Mega Man Zero/ZX Legacy Collection d'une vingtaine de mini-jeux répartis sur les différents épisodes proposés, pour l'exemple, comme suit :

Mega Man Zero 3 : le mini jeu " Copy X" s'entend comme un puzzle game dans lequel il vous faudra détruire des leviers sur un tapis roulant à l'aide des éléments de foudre, de feu et de glace. " Hidden Phantom" vous demandera quand à lui d'enchaîner des sauts millimétrés sur des shurikens en mouvement afin de franchir la ligne d'arrivée

Capcom semble résolu à mettre le paquet pour rappeler que la longue saga Mega Man peut aussi s'enorgueillir des aventures du scabreux sabreur. Pour pouvoir découvrir ou redécouvrir Mega Man Zero 1, 2, 3 et 4, ainsi que ZX et ZX Advent sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One, il faudra patienter jusqu'au 25 février 2020.