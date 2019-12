PlayStation établit un record mondial de ventes de consoles de salon, le chiffre hallucinant

A l'occasion de la cérémonie des PlayStation Awards (ou pas d'ailleurs), qui se tient actuellement au Japon, Sony a reçu parallèlement une récompense du Guinness World Records (GWR), attestant de fait que la firme avait établi un record mondial pour ses PlayStation, dont la première version est sortie à l'origine le 3 décembre 1994 (au Japon) comme chacun sait... Eh oui il y a déjà 25 ans aujourd'hui !

Un anniversaire qui se fête donc en beauté, puisque c'est tout simplement le génie mental Ken Kutaragi "père de la PlayStation" première du nom, qui est venu poser sur la photo, aux côtés de Jim Ryan, patron de la branche Europe de SIE, récupérer ce trophée plus que symbolique, marquant ainsi une ère de réussite inégalée.

Et sur Twitter, ce fut immédiatement la fête :

We're thrilled to be certified as the best-selling home video game console brand ever, with over 450 million units sold across the original PlayStation, PS2, PS3, and PS4 as of Nov. 7 according to @GWR.



And it's all thanks to you 💙 pic.twitter.com/maO0TOVqs2