Jim Ryan (Sony) publie une lettre pour le 25e anniversaire de PlayStation

Voici le gros coup de vieux du jour : Sony fêtera demain, 3 décembre, les 25 ans de la sortie de la PlayStation originale. La mythique console 32-bit fêtant son quart de siècle, son constructeur s'est dit qu'il avait besoin de marquer le coup. Et c'est sa nouvelle figure de proue principale qui a pris la parole à cette occasion.

Le PlayStation Blog officiel vient de publier une lettre écrite par Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) et président du marketing de Sony Interactive Entertainment, dans laquelle ce dernier revient sur le lancement japonais de la première PlayStation il y a 25 ans et les débuts de Sony Computer Entertainment (l'ancêtre de SIE) en Europe :

Le 3 décembre 1994, il y a 25 ans cette semaine, la première PlayStation sortait en exclusivité mondiale au Japon. Après d'humbles débuts chez Sony, le jeune Ken Kutaragi et son équipe ont concrétisé leur ambition d'élever le jeu vidéo au rang de divertissement accessible à tous en offrant aux développeurs une plate-forme leur permettant d'exprimer toute leur créativité. La première PlayStation s'est vendue à 100.000 exemplaires au Japon dès son premier jour, et est devenue par la suite la première console de salon à dépasser les 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde.



Nous sommes entrés en résonance avec la communauté des joueurs, car PlayStation proposait des expériences jamais vues auparavant sur console de salon. Dès le début, nous avons ouvert les bras aux développeurs en leur donnant les outils et la technologie dont ils avaient besoin pour créer des univers magnifiques et tester de nouveaux concepts. Cette approche a donné naissance à l'immense diversité des jeux qui ont fait le succès de la marque PlayStation, une véritable reconnaissance sur plusieurs générations de matériel.



Au cours des 25 dernières années, PlayStation a été le fer de lance du jeu vidéo, et je suis très honoré d'avoir fait partie de l'équipe depuis le début. Quand je travaillais sur l'implantation de l'entreprise en Europe, je me souviens qu'il m'a fallu partir de zéro dans tout un tas de domaines, en recrutant les employés, en commandant des meubles de bureau, etc.



À cette époque, nous étions très attentifs aux marchés locaux, pour nous assurer qu'un joueur polonais, par exemple, se sente intégré à la grande communauté PlayStation, au même titre qu'un joueur au Royaume-Uni, au Japon ou aux États-Unis. Grâce au soutien des fans du monde entier, notre activité a continué à se développer de façon significative, et nous sommes plus que jamais attentifs à la communauté.



C'est vraiment gratifiant de voir les fans qui ont grandi avec PlayStation transmettre leur amour du jeu vidéo à leurs enfants, qui jouent maintenant sur PS4.



De la part de toute l'équipe PlayStation, merci d'avoir entrepris ce voyage avec nous. Nous avons hâte de fêter la suite des événements avec vous !

À l'heure où sont écrites ces lignes, Sony n'a pas annoncé de produit commercialisé pour fêter les 25 ans de PlayStation. Le géant japonais promet cependant des "célébrations" cette semaine sur son blog. Il n'est donc pas impossible que des annonces soient faites dans les jours à venir.

