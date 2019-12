Nintendo PlayStation : Une nouvelle info dévoilée sur la configuration de la console

Depuis près de 30 ans, la collaboration avortée entre Sony et Nintendo autour d'un add-on CD pour la Super Nintendo fait couler beaucoup d'encre. Même si de nombreuses choses ont été dites à son sujet, la machine n'a visiblement pas encore livré tous ses secrets.

À voir aussi : TRIVIA : Superman 64 a failli être bon... sur PlayStation

Le site Nintendo Life a récemment eu l'opportunité de parler avec Jez San, le fondateur d'Argonauts Games, studio britannique qui a fermé ses portes en 2004. Si Argonauts Games ne vous dit rien, des noms comme Star Fox ou Super FX vous parleront certainement davantage.

C'est en effet Argonauts qui a co-développé le classique de la Super Nintendo et créé la puce grâce à laquelle il tournait. D'après Jez San, la puce Super FX, qui améliorait les capacités 2D de la Super Nintendo et lui permettait de gérer la 3D polygonale, aurait pu avoir une destinée toute autre :

Lorsque nous avons conçu la puce Super FX pour Nintendo, il était trop tard pour l'inclure dans la version japonaise de la Super Nintendo. Mais ils envisageaient de l'inclure d'emblée dans la version américaine de la console, ce qui aurait rendu les cartouches de jeu bien moins chères et aurait également rendu la 3D standard dans la console. Mais nous sommes finalement passés à côté de ça.



Il a ensuite été question que Nintendo et Sony créent une PlayStation à relier à la Super Nintendo avec lecteur CD et notre puce à l'intérieur. Notre puce aurait été la puce 3D à l'intérieur de la PlayStation originale. Mais Sony et Nintendo se sont brouillés.

Avant de tomber à l'eau, la collaboration entre Sony et Nintendo est passée par plusieurs étapes et plusieurs prototype. Le prototype de "Nintendo PlayStation" qui a fini dans la nature, et dont nous vous avons parlé à plusieurs reprises, n'était pas équipé de la puce Super FX. Mais il est intéressant de découvrir que l'inclusion de la Super FX a au moins été envisagée. Si le partenariat entre les deux géants japonais avait été jusqu'au bout, les jeux en 3D sur PlayStation auraient certainement eu une autre apparence.