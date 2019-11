Crusader Kings III fait le point sur ce qu'on a appris en novembre (dynasties,maps, guerre...)

Prévu pour l'année prochaine, le mois de novembre 2019 fut chargé en informations de toutes sortes sur Crusader Kings III. Et si vous n'avez pas tout suivi Paradox vient de publier une vidéo récap.

Crusader Kings III devrait être plus complet et profond que son ancêtre. Et pas mal de choses vont changer ne serait-ce qu'au niveau des dynasties, de la guerre et de la carte du monde. Paradox souhaite ainsi plus de clarté pour que les joueurs puissent avoir plus d'informations en un simple coup d'oeil. Il y aura désormais 3 niveaux de zoom.

Plus important, l'échelle est différente puisque désormais la carte prend en compte les baronnies qui auront donc leur propre province, ce qui veut dire plus de détails et beaucoup de zones à manager.

Visuellement évidemment la carte prend un beau coup de jeune et semble encore plus belle que dans Imperator. La liste des changements de novembre est disponible en image dans la vidéo ci-dessus. Sinon les versions écrites sont disponibles directement ici via les liens des 4 dev diary.

Crusader Kings III est prévu pour 2020.