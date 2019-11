Réalité Virtuelle : Pour CD Projekt la VR est une "très très petite niche"

Lors d'une réunion devant les investisseurs, la direction de CD Projekt s'est exprimé sur un sujet qui est sur de nombreuses lèvres depuis l'annonce par Valve d'Half-Life Alyx : La réalité virtuelle.

Michal Nowakowski qui est le vice-président du développement business chez CD Projekt a fait une déclaration sur la VR qui ne risque pas de passer inaperçu, puisqu'il n'y est pas allé de main morte, comme on dit parfois :

La seule raison qui puisse m'expliquer pourquoi Valve a décidé d'annoncer ce titre (Cf: Half-Life Alyx) est parce qu'ils ont une entreprise investie du côté hardware.



C'est probablement une grosse tentative pour tenter d'étendre ce marché. Cette niche est très, très, très - et je pourrais ajouter encore quelques 'très' - petite. Donc du point de vue du marché, sommes-nous effrayés ? Non, parce qu'il s'agit d'une niche très différente. C'est une tentative pour essayer de pousser le hardware, alors que nous, nous visons les marchés de masse, les consoles majeures et les PC, sans nécessiter d'appareil de VR.

Toutefois l'homme ne se montre pas totalement hermétique à la VR et une note d'espoir ressort de sa déclaration :

Je sais qu'il y a quelques titres ici et là qui sont comme une sorte de vitrine ou d'expérience, mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a bâti une entreprise solide sur la RV jusqu'ici. Cela pourrait très bien changer dans les années à venir. Half-Life sera peut-être la première pierre qui se transformera en quelque chose de plus grand au fur et à mesure, mais ce ne sera certainement pas le cas au premier semestre de l'année prochaine. J'ose dire que ce ne sera probablement pas le cas l'année prochaine.

Avec son prix très prohibitif et le peu de jeux concrets à l'heure actuelle, il est vrai que la VR n'est pas en passe de venir vampiriser le marché du jeu vidéo en 2020. Toutefois et comme l'homme le souligne très bien, le prochain jeu de Valve pourrait bien marquer un tournant dans cette technologie.

D'autant que la VR grand public se démocratise dans bon nombre d'espaces publics et privés comme les parcs d'attractions, qui sont pour le coup un vrai bon moyen de démocratiser la technologie au sein du grand public.

Que pensez-vous de cette déclaration qui risque de faire couler pas mal d'encre réelle et virtuelle ?