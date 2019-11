Yacht Club Games : Le développeur de Shovel Knight recrute pour un jeu en 3D

Développeur désormais reconnu grâce ses mille et une déclinaison de ce brave Shovel Knight, le studio Yacht Club Games est depuis quelques années un petit éditeur, qui proposera dès l'année prochaine un certain Cyber Shadow, un Ninja Gaiden-like qui ne nous avait pas franchement emballé...

A voir aussi : TEST de Bloo Kid 2 : La plate-forme aux 1001 défis

Qu'à cela ne tienne, le développeur californien s'apprête à refermer la parenthèse du Chevalier à la Pelle entamée en 2014 avec l'arrivée prochaine et conjointe de Showdown et King of Cards. Et parce que dans le jeu vidéo, il faut comme aux échecs jouer avec quelques coups d'avance, Yacht Club annonce le recrutement de 10 personnes supplémentaires par l'intermédiaire de son site officiel et via Twitter :

Yacht Club Games is hiring...BIG TIME!💪🔥https://t.co/bmlxNcYT2d



- 3D Technical Artist

- 3D Character Artist

- 3D Animator

- Tools & Engine Programmer

- Gameplay Programmer (2D Team)

- Gameplay Programmer (3D Team)

- Game Designer (3D Team)

- Game Designer (2D Team)

- AND MORE pic.twitter.com/6Ms8AOA8zh - Sandy Gordon⭐️ (@Bandygrass) November 27, 2019

Au-delà des effectifs recherchés, c'est bien la nature du prochain projet qui attire notre attention, puisque la majorité des postes mentionnent explicitement un projet en... 3D ! Après avoir excellé dans le pixel art durant ces cinq dernières années, il semblerait que l'avenir du studio s'écrive avec des polygones plus ou moins lissés.

Mais quel mystérieux (et forcément alléchant) titre occupera les futurs animateurs, programmeurs, artistes et game designers de la troisième dimension ? Il faudra sans doute patienter encore quelques temps pour le découvrir, mais au vu des productions de Yacht Club Games, autant vous dire que nous avons plutôt hâte. Pas vous ?