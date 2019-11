Fortnite : Un jeu complet conçu dans le Mode Créatif

On pourrait croire que seule la partie Battle Royale intéresse les possesseurs de Fortnite, que le reste, c'est de la roupie de sansonnet. La réalité, c'est qu'il y a suffisamment d'esprits malins dans le Mode Créatif pour accomplir un petit miracle.

Bon, après, pour percer, parfois, c'est plus simple pour certains. Et pour cause, l'initiateur du projet en question, Chad Mustard, n'est autre que le frère du directeur créatif de Fortnite, Donald Mustard. Sur sa chaîne YouTube Mustard Plays, où il partage fréquemment des maps conçues vie le Mode Créatif, il a levé le voile sur The Fourth Dimension.

De quoi s'agit-il ? D'un jeu complet DANS Fortnite qu'il a réalisé en collaboration avec le collectif Team Cre8. Cette expérience à laquelle vous pouvez accéder avec le code 1500-2565-8666 vous balade sur six maps dans une aventure de science-fiction garantie épique et dont la durée de vie est comprise entre six et dix heures.

Et maintenant, il n'y a plus qu'à essayer, cher fans de Fortnite, disponible sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et supports iOS et Android.

