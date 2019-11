Touring Karts arrive sur PS VR : Bananes, poulets, et mauvaise foi au programme

Dans le jeu vidéo comme ailleurs, il existe des tendances de fond, des modes, qui vont et s'en vont, pour mieux se rappeler à notre bon souvenir à la faveur d'un come back des familles. Après la mode des MOBA, des FPS pro-américains et des jeux de zombies, voici (re)venir... le karting !

Ne niez pas l'évidence : après l'arrivée poilue de Garfield Kart : Furious Racing, et l'incroyable annonce de KartRider Drift, qui a laissé Plume sans voix, ou presque, les espagnols d'Ivanovich Games (ça ne s'invente pas) envoient leurs troupes, avec - accrochez-vous - Touring Karts.

Dans ce trailer destiné à annoncer l'arrivée tonitruante du nouveau tombeur de Mario Kart, tout y passe : lance-roquettes à base de bananes, poulets congelés et dopage via des boissons polluantes seront de la partie. Réalité virtuelle oblige, vous pourrez évidemment vous retourner tel Luigi pour regarder vos adversaires (et la jeunesse) dans les yeux avant de leur porter le coup fatal.

Avec ses trois angles de vue, Touring Karts pense tout de même à tous les publics, puisque l'un d'entre eux réplique une borne d'arcade afin de dire adieu à un éventuel motion sickness. Les participants de ces courses cubiques pourront choisir parmi 30 véhicules pour remporter près de 400 prix au travers de 22 tracés différents. Ça en fait, des chiffres, dites-donc.

Si vous cherchiez le potentiel nouveau roi du kart en réalité virtuelle, ne cherchez plus, puisque Touring Karts arrivera le 12 décembre prochain sur PlayStation VR, pour la modique somme de 19,99€.

Enfin bon, on dit ça, mais en fait, on n'en sait rien hein... Déjà disponible pour Oculus Rift et HTC Vive, le jeu arrivera "plus tard" sur smartphones.