Ancestors The Humankind Odyssey arrivera sur consoles avec des nouveautés

Le dernier jeu supervisé par Patrice Désilets sera prochainement disponible sur PS4 et Xbox One. Il ne s'agira pas d'un portage simple, Panache Jeu Numériques ayant annoncé des aménagements.

Très intriguant, innovant, passionnant, Ancestors : The Humankind Odyssey a quand même quelques défauts et exige une certaine implication afin d'être dompté. Les joueurs l'ayant pratiqué sur l'Epic Games Store ont eu le temps de faire parvenir leurs retours depuis la fin de l'été. Ceux-ci ont été pris en compte, comme on a pu l'apprendre via les réseaux sociaux :

Nous avons été attentifs à vos retours et de nouvelles features ont été ajoutés dans la version console d'Ancestors:

📜 Des nouveaux objectifs !

❓ Des nouvelles pop ups de tutoriel !

📗 Des nouveaux menus de RPG, Évolution et Génération ! https://t.co/zV6iL0DMxM - Panache Digital Games (@PanacheDGames) November 25, 2019

Nouvelle fonctionnalité de la version console qui sera disponible sur PC le 6 décembre :



🎯 Le ciblage des objets a été amélioré !

🐆 Il sera désormais plus simple d'attraper une arme à la place d'un fruit lorsqu'on est attaqué par - entre autres - une hyène ! https://t.co/q696ma7hUM - Panache Digital Games (@PanacheDGames) November 27, 2019

Voilà qui devrait faire plaisir à ceux qui craignent que l'évolution de son clan de singes ne soit un peu trop aride et complexe dès la première partie.

D'autres nouveautés devraient être dévoilées d'ici à la sortie d'Ancestors : The Humankind Odyssey sur PS4 et Xbox One le 6 décembre prochain. Et à celles et ceux qui se demandent si les joueurs PC vont être boudés, le studio a confirmé que les mises à jour arriveront également sur ordinateur.

J'en connais un qui va probablement retourner faire prospérer la lignée de ses Lopez (TEST de Ancestors The Humankind Odyssey : Aux origines, de l'innovation et de l'émotion).