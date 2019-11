Gameblog Premium : Inscrivez-vous à la soirée du 20 décembre + les (tickets) Modérateurs !

Salut à toutes et à tous ! Cela fait un bail, mais vous savez ce que c'est, la vie passe trop vite ici-bas. Mais il n'est pas encore trop tard pour se réunir, manger des chip(s), parler jeux vidéo et jouer jusqu'à plus soif, entre gens de bonne compagnie !

Vous l'aurez compris, car vous êtes surpuissant, une soirée Premium se profile à l'horizon, très prochainement. Nous vous laissons évidemment un peu de temps pour vous organiser si vous habitez à l'autre bout de l'univers visible, et venir nous rejoindre... en enfer !

Et pour la toute première fois "ever" (ou pas), nous invitons avec grand plaisir les Modérateurs du site à venir nous rejoindre (depuis le temps !!!), tranquillement, afin de refaire le monde, avant qu'il ne disparaisse définitivement dans les limbes. Cette sauterie de fin des temps aura donc lieu au sein de la rédaction le :

Au programme des réjouissances inavouables : des jeux magiques, des surprises, Julo dans le gaz (ou pas)... mais aussi évidemment, rigolades chelous, discussions enflammées, chips, "cahuètes" et défis ludiques avec les gens zarbs de la rédac.

Nous vous rappelons que l'invitation à ces événements fait partie des avantages de l'offre Premium Soutien. Alors ne tardez pas, et réservez dès maintenant la session du 20 décembre 2019, ou abonnez-vous dès maintenant pour participer à l'événement via les différents liens sur cette page ! Merci à tous et à bientôt.. en enfer !!!

Vous aussi, vous voulez participer aux Soirées Gameblog PREMIUM ?

Rien de plus simple, il vous suffit de... devenir membre Premium !