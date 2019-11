Steam : Voici le temps des soldes d'automne et des Steam Awards 2019

Alors que tout le monde ne parle que de Black Friday, Valve a décidé de s'en tenir aux termes habituels et de dévoiler des soldes pour cette période de l'année à la fois sombre et pluvieuse, durant laquelle on commence à parler récompenses.

À voir aussi : Black Friday : L'Epic Games Store lance ses soldes, ça coupe jusqu'à -75%

Jusqu'au mardi 3 décembre à 19h00, les utilisateurs de Steam vont pouvoir se ruer sur une tripotée de jeux en réduction dans le cadre des soldes d'automne de la boutique.

Comme toujours, nous vous livrons ici quelques exemples de jeux bradés qui pourraient vous intéresser :

Et sans transition, Valve en a profité pour lancer le compte à rebours de ses Steam Awards 2019, qui vous proposent de voter pour les jeux auxquels vous auriez envie de faire de poutous. La première étape, dans les catégories pour le moins éclectiques, est de nommer :

Prix « Jeu de l'année »

Peut-être était-ce son gameplay immersif, son histoire captivante, ses personnages bien conçus, son design immaculé ou son mode multijoueur addictif. Quelle que soit la raison, le gagnant du prix du jeu de l'année 2019 s'impose d'emblée comme un classique.

Prix « Jeu VR de l'année »

Lorsqu'il s'agit d'innover dans l'industrie du jeu, aucun domaine ne progresse aussi rapidement que la VR. Si cela ne tenait qu'à nous, tous les développeurs de VR seraient récompensés pour leur travail précurseur dans la création de jeux immersifs et d'expériences inégalées par les autres médias. Il n'y a cependant qu'un seul trophée, et c'est à vous, en tant que membre du comité de sélection des Steam Awards, de couronner le meilleur d'entre eux pour l'année 2019.

Prix « Amour indéfectible »

Ce jeu est sorti depuis un moment. L'équipe a présenté sa création pour la première fois depuis bien longtemps, mais en bonne mère, elle continue de materner et soutenir son bébé. Ce jeu, jusqu'à ce jour, reçoit encore du nouveau contenu après toutes ces années.

Prix « C'est mieux avec des amis »

Pour certains jeux, jouer tout seul, ce n'est vraiment pas pareil. Que vous ayez besoin d'un ami pour surveiller vos arrières, ou pour le poignarder dans le dos, jouer à ces jeux avec des amis, c'est la joie garantie.

Prix « Gameplay le plus innovant »

Ce jeu est à l'avant-garde de l'expérimentation. Il repousse les frontières de l'industrie grâce à de toutes nouvelles interactions ingénieuses et des surprises déconcertantes. Avec ce jeu, vous sortirez des sentiers battus !

Prix « Jeu à l'histoire exceptionnelle »

Parfois, seul un jeu à l'histoire bien ficelée parvient au sommet. Celui-ci est un premier de cordée. Il est aussi captivant qu'un bon feuilleton et aussi bien mené qu'un scénario de série primée. Chapeau bas pour nous avoir procuré autant d'émotions !

Prix « Meilleur jeu auquel vous êtes nul »

Les jeux nous poussent à dépasser nos limites. Tels Rocky, nous travaillons semaine après semaine ; nous entraînons nos doigts à devenir rapides et agiles, nous maîtrisons la synchronisation et nos positions. À la fin de la joute, le sentiment d'avoir progressé et d'avoir réalisé quelque chose de beau est notre récompense. Sauf si on a jeté son écran par la fenêtre dès le premier jour.

Prix « Style visuel exceptionnel »

Ces développeurs sont les Willy Wonka des friandises visuelles. Le style visuel n'aspire pas à la fidélité graphique au monde réel (même si c'est un but fort noble en soi), il insuffle au jeu son identité visuelle et son atmosphère. Dans ce jeu, la cohésion et l'expression visuelles collent parfaitement à l'univers et font paraître notre monde bien fade en comparaison.

Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour que Disco Elysium ne soit pas oublié. Comment ça, moi, essayer de vous influencer ? Mais pas du tout.