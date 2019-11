Jurassic World Evolution : Retour à Jurassic Park, nos impressions pleines de nostalgie

Il y a quelques semaines nous avions eu l'occasion de découvrir le gros DLC Retour à Jurassic Park pour Jurassic World Evolution. Un beau plongeon tête la première dans le passé et plus précisément dans les années 90. Retour à l'ère "Jurassique" avec cette preview récente.

Le jeu de gestion Jurassic World Evolution permet de créer son parc de dinosaures avec la technologie des années 2010/2020 à l'image du film du même nom. Le but de Retour à Jurassic Park est comme son nom l'indique de... revenir dans le passé et plus précisément après le fameux incident d'Isla Nublar raconté dans le tout premier film. Le DLC se situe en fait quelques mois après l'incident et part du principe que le projet du Parc Jurassique est relancé directement. Une sorte d'uchronie qui fait fi du Monde Perdu et de tout ce qui se déroule par la suite.

"Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? King Kong ?"

Les développeurs de Frontier ont donc remplacé 100% des bâtiments par ceux visibles dans le film Jurassic Park. Ainsi, les vélociraptors par exemple ne sont pas "à l'air libre" mais dans le Raptor Pen bien à l'abri derrière d'épais murs de béton et des clôtures électriques. On retrouve le fameux Visitor Center dans lequel nos héros commencent la visite du parc et les visiteurs arrivent uniquement dans le parc par hélicoptère comme c'était prévu initialement par John Hammond. Pas très écolo mais forcément époustouflant pour les yeux.

"Nous allons faire fortune avec ce parc."

Pour accompagner tout ceci, on retrouve évidemment de nouveaux dinosaures qui sont au coeur de l'expérience. Le jeu accueille ainsi les petits (mais dangereux) Compsognathus que l'on a pu découvrir en 1997 sur grand écran dans le Monde Perdu. Un dinosaure de 70 centimètre dont on a d'ailleurs découvert les premiers fossiles dans le sud de la France. On aurait pu penser que la taille minuscule (comparativement aux autres animaux) rende difficile la tâche de l'observation mais en réalité il suffit de centrer la caméra sur l'un des spécimens pour profiter de la petite vie de nos protégés, tout simplement. Notons au passage que les dinosaures "classiques" comme le T-Rex et les Raptors mais aussi l'ensemble des dinosaures du premier film ont bien l'apparence de l'époque. Un cachet supplémentaire qui est du pain béni pour les fans de la saga.

"Faites-moi penser à remercier John pour ce charmant weekend."

Enfin, la grosse nouveauté est bien évidemment la volière, introduite pour la toute première fois dans Jurassic Park 3 en 2001. Elle permet d'avoir des Ptéranodons qui ne sont d'ailleurs pas à proprement parlé des dinosaures mais des archosauriens regroupant les crocodiliens et les oiseaux. Il est possible d'un simple clic de switcher entre les différentes caméras de la volière (celle-ci est d'ailleurs la réplique exacte du bâtiment du troisième film).

C'était une demande des fans et Frontier à fini par céder. Attention toutefois le mauvais entretien d'un bâtiment mènera inévitablement à la fuite des dinos dans la nature. Et il faudra donc soit s'en occuper soi-même soit demander à l'IA de le faire pour nous. Rien ne mieux pour cela que cette bonne vieille Jeep Wrangler aux couleurs du parc.

ON L'ATTEND... AVEC EXCITATION !

Ce DLC Retour à Jurassic Park ne transforme en rien l'expérience de jeu mais c'est vraiment un must-have si l'on possède le titre de base et si la simple mention du nom "Jurassic Park" suffit à nous noyer dans la nostalgie. Pour peu que l'on ait grandit avec la trilogie ou dans les années 90, difficile de ne pas tomber sous le charme de ce DLC prévu pour une sortie au 10 décembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One.