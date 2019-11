Resident Evil arrive dans Super Smash Bros. Ultimate, mais ce n'est pas ce que vous croyez...

Alors que tous les épisodes (ou presque) sont désormais disponible sur la console transportable de Nintendo, il n'est finalement pas si surprenant de découvrir que la juteuse saga horrifique de Capcom s'invite au pugilat organisé qu'est Super Smash Bros. Ultimate.

À voir aussi : Resident Evil Code Veronica X et Zero bientôt sur vinyles

Mais rangez immédiatement vos Beretta et autres clés à jeter après utilisation, car il ne sera ici pas question de voir Jill coller une bastos entre les globes oculaires exorbités du père Mario. Oh que non : si Jill, Chris, Leon et Wesker débarquent dans la foire à l'empoigne signée Masahiro Sakurai, c'est seulement sous la forme d'esprits, et pour une durée limitée par-dessus le marché :

Conquer the looming fear! For 5 days starting 11/29, Chris, Leon, Wesker, and Jill will appear on the Spirit Board in Super #SmashBrosUltimate! Check it out! pic.twitter.com/fgHSZgyY8m - Nintendo Versus (@NintendoVS) November 27, 2019

Dans la mesure où les Esprits ont plutôt tendance à rester dans leur état nébuleux, il y a donc sur le papier peu de chances - sur le plan statistique - de voir débarquer les S.T.A.R.S. parmi le roster de Super Smash Bros. Ultimate, bien que plusieurs combattants en DLC soient évidemment encore à l'ordre du jour. Alors, on prend les paris ?

Que vous ayez ou non la foi, Jill, Chris, Leon et Wesker seront donc présents dans le Tableau des Esprits de Super Smash Bros. Ultimate du 29 novembre au 3 décembre. Staaaaaaaars...