Desert Bus de l'Espoir 2019 : Suivez l'événement en direct tout le week-end

Chaque année, l'association Loisirs Numériques organise son marathon caritatif autour du jeu le plus pénible de l'univers connu. Ces prochains jours, vous pourrez le suivre en direct. Et bourrer les dons.

De ce vendredi 29 novembre à 11h00 jusqu'à ce dimanche 1er décembre aux alentours de 23h00, le Desert Bus de l'Espoir va rouler, conduit par des dizaines d'invités prompts à soutenir l'initiative.

Pendant plus de soixante heures, des personnalités comme Brigitte Lecordier (la voix de Oui-Oui et Son Goku), Alex Goude, Faustine Bollaert, Donald Reignoux ou encore Laurent Petitguillaume vont se succéder au volant du bus qui tente de rallier les villes de Tucson et Las Vegas.

Vous pourrez suivre ceci en direct sur Twitch et participer à l'explosion de la cagnotte de dons en faveur de l'association Petits Princes, dont la mission est de réaliser les rêves d'enfants malades. L'objectif est de faire encore plus que les 50.000 euros récoltés l'an passé. Des cadeaux seront au programme pour les spectateurs les plus chanceux.

À noter qu'un des membres de la rédaction de Gameblog (ce génie mental de biiiip pour ne PAS le nommer) est dans le planning avec une présence programmée pour le samedi 30 novembre de 19h00 à 21h00 .

Qui ? Il va falloir suivre. Eh oui.