Metroid : Une réédition et un remake 2D sur Switch en plus de Metroid Prime 4 ?

Avec l'énorme retard pris par Metroid Prime 4, les fans de Samus semblent délaissés, abandonnés. Et si Nintendo était en réalité en train de leur préparer tout un tas de surprises en attendant ?

Cette hypothèse, tout à fait plausible, on la doit à un groupe de "fuiteurs" ayant déjà visé juste auparavant concernant des jeux Nintendo - mais pas toujours. Sur Twitter, LeakyPandy a donc posté ceci :

Nintendo is planning 2 new Metroid titles that will release in the next two fiscal years respectively. One is a re-release of Metroid Prime Trilogy HD, the second one is a Super Metroid Remake that mimics Samus Returns in style and scope.