Black Friday : De grosses remises (-65%) sur les volants Logitech

Si vous avez toujours rêvé d'avoir un volant et le pédalier qui va avec pour vos jeux de course sachez que sur Amazon il est possible de jouir de deux grosses offres en ce moment sur les produits Logitech.

Actuellement sur Amazon vous pouvez vous procurer le Logitech G920 et G29 avec pas moins de 65% de remise soit 139 euros au lieu de 400 euros pour chacun d'eux !

La différence entre les deux produits est quasiment inexistante si ce n'est le logo PlayStation pour le G29 qui signifie la comptabilité avec la dite console et un logo plus neutre pour le G920 qui lui est surtout pour Xbox One et PC.

Les deux sont recouverts de cuir cousu à la main histoire de donner un cachet supplémentaire. Evidemment en plus du volant en lui-même, on retrouve les pédaliers qui vont avec.

Pour retrouver les offres il vous suffit d'aller sur les liens suivants :