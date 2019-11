Black Friday RAZER : Accessoires gamers, Mamba Elite, Black Widow Elite et DeathAdder Elite

A l'occasion du Black Friday, RAZER lance des offres à ne pas rater sur des souris et claviers gamers, que les esportifs de renom et autres gamers amateurs apprécient. Plus précisément, trois d'entre eux méritent toute votre attention.

Cet article est un contenu sponsorisé

Parmi ces trois produits, deux souris et un clavier qui devraient ravir les joueurs les plus exigeants. Et avec les offres actuelles, il serait bien dommage de passer à côté du clavier Black Widow Elite, et des souris Mamba Elite et DeathAdder Elite !

La souris RAZER DeathAdder Elite

Équipée du nouveau capteur optique eSports, à 16.000 DPI et un suivi à 450 pouces par seconde (IPS), la souris Razer DeathAdder Elite vous donne un avantage absolu : il s'agit tout simplement du capteur le plus rapide au monde. Ce nouveau capteur de souris ne laisse aucune chance aux concurrents, avec une précision de résolution de 99,4 %, vous permettant de porter des coups mortels avec une précision extrême !

Boutons optimisés pour le jeu

Conçues pour vous offrir un avantage absolu lors des sessions de jeu intenses, la souris Razer DeathAdder Elite est dotée des boutons mécaniques de nouvelle génération. Conçus et produits en collaboration avec Omron, le leader mondial dans le domaine, les nouveaux boutons sont optimisés et réglés pour obtenir un délai de réaction le plus court en jeu et pour une durabilité extrême, avec 50 millions de clics.

Forme ergonomique

Testée et validée par les meilleurs athlètes internationaux de sports électroniques, la souris Razer DeathAdder Elite adopte une forme aussi emblématique qu'ergonomique, plébiscitée par les meilleurs athlètes de l'eSport, et reste incroyablement confortable même durant vos batailles les plus épiques. Grâce à ses deux prises latérales caoutchoutées, vous avez toujours le contrôle total de vos parties.

Le clavier RAZER Black Widow Elite

Le clavier Razer BlackWidow Elite est conçu pour être le clavier de jeu mécanique le plus complet dans n'importe quel domaine. Grâce à Razer Hypershift et sa mémoire hybride embarquée et sur le cloud, transformez chaque touche en touche macro, et activez vos paramètres préférés où que vous soyez.

Des touches mécaniques évoluées

Les touches mécaniques Razer ont évolué : facettes double-face pour une stabilité accrue et une meilleure protection contre la poussière et les liquides. Avec sa durée de vie inégalée dans l'industrie de 80 millions de frappes, le Razer BlackWidow Elite est construit pour être solide, et vous offrir des performances de jeu optimales pendant plus longtemps.

Contrôlez tout grâce au bouton numérique Multifonction

Le Razer BlackWidow Elite n'a pas uniquement changé d'apparence : il vous permet de tout contrôler grâce à son bouton numérique multifonction et ses touches multimédia. Contrôlez vos paramètres de divertissement en modifiant le volume, en changeant de piste avec facilité, et en profitant d'une pléthore de fonctions supplémentaires, le tout entièrement personnalisable avec Razer Synapse 3.

Grâce à Razer Hypershift, vous pouvez ajouter une fonction secondaire à chaque touche, et activer des macros ou d'autres fonctions secondaires tout en gardant vos réglages de base intacts.

La souris RAZER Mamba Elite

La Razer Mamba Elite est la souris de jeu emblématique comportant plus de zones Razer Chroma que nos autres produits : plus de 20 zones d'éclairages. Grâce à ses fonctionnalités conçues pour la performance au sein d'un boîtier ergonomique, vous profiterez d'un avantage absolu sur vos concurrents.

Zones d'éclairage étendues

La Razer Mamba Elite comprend des zones d'éclairage étendues de chaque côté afin d'illuminer parfaitement votre jeu. Mettez l'accent sur vos actions de jeu grâce aux alertes lumineuses, ou découvrez les effets d'éclairage animés pour donner plus de caractère à votre installation, le tout, personnalisable avec Razer Synapse 3. Vous pouvez également programmer individuellement chaque zone d'éclairage dans Chroma Studio.

Des balayages rapides et précis

Découvrez un nouveau standard de précision et de vitesse avec notre capteur optique avancé 5G Razer plébiscité, avec un véritable 16.000 DPI. Avec une précision de résolution de 99,4 %, votre cible ne vous échappera jamais, même durant les phases de jeu les plus intenses.