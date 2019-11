Rebellion acquiert The Bitmap Brothers

Le studio indépendant britannique à qui l'on doit Aliens vs. Predator sur Jaguar et qui depuis a eu le temps de se recentrer sur Sniper Elite vient de racheter un nom qui aura fait frémir à l'époque de la guerre Amiga-Atari.

Il est des noms qui à leur simple évocation semblent nous rajeunir. The Bitmap Brothers, par exemple. Voilà que défilent les images des heures passées sur des hits comme Xenon 2 : Megablast, Magic Pockets, Gods, The Chaos Engine, Cadaver ou encore Speedball 2. Sans oublier les sons, cela va de soi.

Disparu en 2006 comme un peu trop de talents des années 80 et 90, le studio fondé par Mike Montgomery refait parler de lui : comme l'indique MCV UK, Rebellion vient tout simplement de s'offrir The Bitmap Brothers. Ce que cela implique ? Le retour de la marque et de ses classiques sur les nouvelles plateformes, ainsi que le développement de nouveaux titres pour les licences dont nous vous parlons plus haut.

Le mot du PDG de Rebellion, Jason Kingsley, au sujet de cette acquisition :

Nous sommes heureux d'ajouter The Bitmap Brothers au portefeuille grandissant de Rebellion. The Bitmap Brothers est réputé pour avoir sorti des jeux d'exception et avoir touché le grand public avec un style inimitable. Nous connaissons Mike Montgomery depuis de nombreuses années et sommes honorés de la foi et de la confiance dont il fait preuve en nous passant le flambeau. Nous nous efforcerons d'être les vigilants conservateurs d'un des plus grands noms de l'industrie.

De quelle manière reviendront les gloires passées ? Du neuf, du remake, de la remasterisation, de la 3D, du RTX ? Perso, je veux tout savoir et oublier le souvenir de Speedball 2100 au plus vite.