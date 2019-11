PUBG : Gen.G devient championne du monde

Gen.G a remporté le Global Championship de PUBG à Oakland, dont la finale s'est déroulée hier, 24 novembre. L'équipe est désormais championne du monde et a remporté plus de 2 millions de dollars de cashprize.

À voir aussi : PUBG : Nouveau piège, changements sur Vikendi, tout sur la mise à jour 5.2

Les 32 meilleures équipes des différentes régions se sont réunies à Oakland ce week-end (États-Unis) pour la phase finale du Global Championship. La toute première édition du tournoi mondial de PUBG a couronné une équipe dimanche dernier : Gen.G, représentante de la Corée du Sud.

L'équipe l'a emporté avec 10 points d'avance. L'équipe chinoise qui était largement pressentie pour être victorieuse, d'après les Pick'Em des joueurs, est arrivée en troisième place.

La compétition était très serrée entre les équipes du haut du classement, Gen.G ne parvenant pas à obtenir de chicken dinner sur tout le week-end.

THEY STAND ON TOP AND HOIST THE TROPHY AS CHAMPIONS OF THE WORLD HERE AT #PGC19! CONGRATULATIONS TO THIS AMAZING KOREAN SQUAD! 🇰🇷



🎉 @GenG_KR 🎉 pic.twitter.com/lMIqaIJvKN