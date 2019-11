TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 46 de 2019 : Pokémon y go

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la semaine numérotée 46.

La Pokémon Company n'a pas attendu pour annoncer les chiffres de ventes du dernier (double) jeu de la série, le premier inédit sur Nintendo Switch. Ils ont été 6 millions dans le monde à l'adopter. Et en France, la popularité de Pikachu et ses amis s'est vérifiée, une fois de plus.

Là où trônait Death Stranding la semaine dernière, on trouve donc l'épisode avec Zacian en couverture suivi de celui avec Zamazenta. Et on notera aussi une belle entrée d'une aventure Star Wars en solo de bonne facture.

Classement des ventes en France en 2019 (semaine 46) :

Rendez-vous la semaine prochaine pour le classement de la quarante-septième semaine.