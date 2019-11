Resident Evil 3 : Le remake se préparerait pour l'année prochaine

La rumeur bruisse depuis un moment désormais. Après un remake de Resident Evil 2 plus que réussi, et qui a su conquérir près de cinq millions de coeurs, Capcom plancherait définitivement sur une refonte du troisième épisode qui n'est pas prévue pour la Saint Glinglin.

Selon la chaîne YouTube Spawn Wave, qui avait eu vent d'Elden Ring avant son annonce, ainsi que Video Games Chronicles, qui aurait eu confirmation par plusieurs sources, Capcom prévoirait de sortir le remake de Resident Evil 3 en 2020.

Cet épisode flippant et novateur, dont les mécaniques d'esquive et de choix n'ont jamais été reprises (snif), est paru initialement en septembre 1999 sur PlayStation. Il met en scène Jill Valentine, membre des S.T.A.R.S. poursuivie sans relâche par le Nemesis au moment où Raccoon City est tombée à cause du Virus-T.

Si l'on se gardera de s'emballer et considérer cette rumeur comme une information solide, le fait que plusieurs environnements traversés soient les mêmes que pour Resident Evil 2, pourrait permettre, dans le cas où un remake est effectivement en cours, d'accélérer sa production. Aurait-on droit à la même approche en caméra derrière l'épaule ?

Et surtout, SURTOUT, le modèle Jill Valentine serait-il toujours basé sur la déesse Julia Voth, dont on ne manquera pas de rappeler qu'elle a tenté, et réussi, le cosplay de son avatar pour ce volet (L'actrice qui sert de modèle à Jill Valentine de Resident Evil continue ses (incroyables) cosplays) ? Non parce que c'est cela, la vraie question.

Bon, d'accord, en réalité, la vraie vraie question serait surtout de savoir quelle serait la place de Project Resistance, expérience online prévue elle aussi pour 2020, dans tout ça ?

En attendant, Resident Evil 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.