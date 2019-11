PS5 : Remedy Entertainment parle de son merveilleux potentiel

Depuis son annonce officielle, les langues se délient, peu à peu. La PS5, aka la console la plus rapide du monde selon ses constructeurs, est devenu un sujet de conversation récurrent pour les développeurs.

À voir aussi : PS5 : Final Fantasy XIV officiellement en développement [MAJ]

Et ça continue. Dans le numéro 169 du magazine officiel PlayStation, plusieurs membres de Remedy Entertainment sont revenus sur les limites de la génération de consoles actuelles, notamment en ce qui concerne Control, dernier jeu du studio, pour mieux embrayer sur les capacités de la prochaine console de Sony.

Comme vous pouvez vous en douter, étant donné la publication concernée, la PlayStation 5 est un peu décrite comme la machine de rêve, d'abord par le programmeur Sean Donnelly :

Concernant la PS5, un hardware plus rapide est toujours appréciable et cela nous facilitera la vie à court terme. Mais c'est le nouveau SSD qui lui permet de se démarquer. Nous n'aurons plus à nous soucier du streaming de données et cela libérera un peu de bande passante au niveau du processeur principal au passage.

Les performances de ce Solid State Drive ont été évoquées à maintes reprises, notamment pour les temps de chargements de jeux PS4 comme Spider-Man, réduits au maximum. Son emploi est jugé indispensable pour éviter un goulot d'étranglement. Donnelly ajoute que leur dernier bébé pourrait profiter à d'autres niveaux :

Pour un jeu comme Control, cela pourrait signifier un système de destruction plus étoffé, des environnements plus riches et détaillés et une amélioration confortable en laissant reprendre la partie immédiatement après une mort. Le directeur technique Mika Vehkala renchérit en précisant que l'espace disque requis pour l'installation des jeux sera aussi plus faible, car plus besoin de doubler certaines données prévues pour compenser d'éventuels accès ralentis.

Bref, vous l'aurez compris, la PS5 est déjà championne. Manquerait plus qu'elle fasse le café et qu'elle partage nos goûts en matière de musique, de cinéma, et de littérature, pour qu'on soit à deux doigts de voter pour elle aux prochaines élections présidentielles.

[Source]