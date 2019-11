Trials of Mana dévoile le guerrier Duran dans un monde peu ordinaire

Nous l'aurons attendu durant près d'un quart de siècle (prends ça, Shenmue III !), mais tout finit parfois par venir à point à qui sait attendre. Sans doute quelque peu gêné à l'idée de nous avoir posé un lapin durant tant d'années, Square Enix nous offrait non pas une, mais deux versions de celui qu'il ne faudrait plus appeler Seiken Densetsu 3.

Et quitte à dérouler des proverbes populaires prêts-à-consommer, autant y aller franco et enchaîner avec un "À tout seigneur, tout honneur", puisque c'est l'archétypique guerrier de Trials of Mana Duran qui est aujourd'hui à l'honneur.

Dans ce trailer proposant une version sagement réorchestrée d'Axe Bring Storm, nous (re)découvrons la tragique mésaventure qui va obliger l'adolescent à quitter son foyer pour parcourir le monde à la poursuite de ce mystérieux visiteur du soir, qui prendra soin de ne jamais laisser derrière lui sa cape pourpre très reconnaissable, histoire de bien se démarquer. Merci à lui.

En attendant de découvrir si le résultat réussira à surpasser l'infâme Secret of Mana cuvée 2018, rappelons que Trials of Mana est prévu pour raviver la légende de l'épée sacrée le 24 avril 2020 sur PC, PS4 et Switch.