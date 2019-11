Nintendo Switch : Alien Isolation fait croquer sa date de sortie

Les amateur de flippe en environnement confiné et mal fréquenté vont pouvoir enfin cocher, mais sans faire trop de bruit, le jour où ils pourront tenter d'échapper au Xénomorphe créé par Giger sur la dernière console de Nintendo, avec Alien Isolation sur Switch.

Vous le saviez déjà depuis l'E3 2019, l'aventure d'Amanda Ripley imaginée par Creative Assembly sort sur Switch, où l'on peut déjà lui prédire un bel avenir. Mais jusqu'ici Sega et Feral Games, en charge du portage, étaient restés évasifs.

Allez, fin du suspense : Alien Isolation se disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch le 5 décembre prochain, au prix de 34,99 euros.

On rappelle que ce Survival-horror pur jus et s'inspirant davantage du film de 1979 que de ses suites un poil plus "musclées" arrivera sur la machine de Nintendo avec tous les DLC parus sur les autres supports, y compris celle permettant d'incarner Ellen Ripley sur le Nostromo, et une fonction de visée gyroscopique ainsi qu'une utilisation des vibrations HD qui me font déjà trembler d'avance.