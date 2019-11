Wunderling s'annonce : Un jeu de plate-forme entre Donkey Kong Country et Bit.Trip Runner

Vous aussi vous en avez marre de cette bande de héros dans les jeux vidéo ? Et bien on va vous en débarrasser ! Enfin, quand on dit "on", on ne pense pas directement à nous, mais plutôt au dernier des anti-héros fraîchement débarqué sur le marché.

À voir aussi : Deux anciens d'Arkane annoncent l'ouverture d'un nouveau studio, WolfEye

Wunderling, c'est son nom, n'a pas une vie facile : éternel second du boss de fin d'un jeu lambda, il se retrouve comme bon nombre d'entre vous à devoir faire le sale boulot dont son patron n'a que faire, à commencer par s'assurer de la défaite du sympathique héros (et accessoirement éternel défenseur de la cause orangée), une... carotte.

Dans ce jeu de plate-forme faisant la part belle au gros pixel qui tâche, le pauvre Wunderling vient de découvrir qu'il pouvait lui aussi sauter, et compte bien en faire mauvais usage. Dans ce titre situé quelque part entre un Donkey Kong Country et un Bit.Trip Runner, votre pauvre sbire courra donc sans discontinuer, récoltant au passage moult items caractéristiques de la plate-forme.

Annoncé à l'heure actuelle sur PC et Switch, Wunderling est prévu pour inverser les rôles début 2020.