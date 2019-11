X019 : On a posé 5 questions à Matt Booty, patron des Xbox Games Studios

Lors de son périple londonien, Plume a pu approcher Sebastian Wloch d'Asobo pour parler de Flight Simulator et Florent Guillaume de DONTNOD concernant Tell Me Why. Il a également eu quelques minutes en compagnie d'un des hommes-clés de la division Xbox.

On croise des gens sympas au X019. L'événement qui avait pris place à la Copper Box de Londres a permis à Plume de faire de belles rencontres, comme on dit. Il a notamment passé de très courtes minutes à tendre le micro à Matt Booty, le manager général du Xbox Games Studios - un joli cheptel d'une quinzaine de structures dont certains ont montré quelques petites choses durant le dernier Inside Xbox.

Interrogé sur le présent, les dernières révélations, mais aussi l'avenir, celui qui a été programmeur chez Midway avant d'en devenir le président a répondu avec le sourire, et beaucoup de confiance concernant les projets auxquels il s'assure que rien ne manque.

