Black Friday : Xbox lance ses soldes, jusqu'à -50% sur des dizaines de jeux

Le vendredi noir arrive. Ce lendemain de Thanksgiving où les vendeurs de tous horizons tentent les coups les plus perfides pour vous faire claquer votre paie. Microsoft a dégainé pour la gamme Xbox et il y a du choix.

Les offres de jeux Xbox pour le Black Friday ont débuté ce jeudi 21 novembre et elles s'achèveront le 2 décembre prochain. Mais attention, à l'heure actuelle il ne s'agit que d'un accès anticipé concernant les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate - dont les trois premiers mois ne coûtent qu'un euro pour le moment. Les "autres" ne pourront y accéder que plus tard.

Bref, comme vous pouvez vous en douter, ça sabre à tout bout de champ et sur un petit paquet de jeux récents, par dessus l'marché. Alors voici quelques exemples de réductions, dont du potentiel GOTY pour les Game Awards :

Et il en reste encore tellement à découvrir que je me vois contraint et forcé de vous rediriger vers cette page où vous attendent toujours plus de noms de jeux Xbox One à prix réduits.