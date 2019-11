Divinity Original Sin : Jeu de plateau cherche financement

En train de préparer un Baldur's Gate III attendu au tournant, Larian Studios s'est fait une réputation solide comme le diamant avec une série de RPG particulièrement bien fichue. Qui va probablement connaître les joies d'une adaptation sur table.

Ils sont nombreux, ces jeux vidéo à avoir dépassé le cadre du petit écran pour venir divertir d'une autre manière. Bloodborne, Horizon Zero Dawn, Shovel Knight, Street Fighter, Resident Evil 2 : tout cela existe avec des cartes et des figurines pour des plaisirs différents. Et ça ne s'arrêtera pas.

C'est cette fois Divinity : Original Siny qui tente de s'adapter en jeu de plateau. Tente, ça il faudra qu'il sorte vainqueur d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour voir le jour. La somme demandée par Larian Studios, qui développe ce jeu de société coopératif en partenariat avec Lynnvander Studios, est de 144.495 euros, avant le 20 décembre prochain. Étant donné que nous en sommes déjà à plus de 80.000 récoltés au moment où nous écrivons ces lignes, l'affaire semble déjà pliée.

Jouable jusqu'à quatre pour des parties devant durer plus d'une heure, Divinity : Original Sin - The Board Game emmènera les participants dans le monde de Rivellon. Dans la pure tradition des RPG dont il est tiré, il présentera une aventure à embranchements et un système baptisé Chronicle System qui garantit un impact des choix sur tout l'univers de Divinity. Il ne manquera pas, non plus, de faire vivre des missions inédites et rencontrer des monstres jamais vus.

Pour ceux qui vont craquer, les livraisons seront lancées en octobre 2020 avec comme contenu pour l'édition standard (109 euros) :

4 figurines : Ifan Ben-Mezd, le Prince Rouge, Farzanah et Vali

Un plateau avec une horloge intégrée

Des feuilles de personnage

4 planches de personnage recto-verso

Une planche de boss

4 indicateurs de santé

16 dés

847 cartes comprenant 102 skills, 100 items, 40 ennemis et 8 boss, 56 tactiques de boss, 4 sources, 3 invocations et 14 classes

270 tokens

Le livre des règles (40 pages) et celui des rencontres (120 pages)

L'édition premium à 150 euros et l'Extended Edition proposeront toujours davantage de contenu. Bref, que du bonheur.