League of Legends : Broxah quitte Fnatic pour rejoindre Team Liquid

Fnatic a annoncé hier le départ d'un des joueurs emblématiques de l'équipe européenne de League of Legends. Ce dernier rejoint Team Liquid pour la saison 10, équipe tout aussi emblématique de sa région en Amérique du Nord.

À voir aussi : League of Legends : G2 confirme son titre de championne d'Europe contre Fnatic

L'ouverture officielle des transferts d'inter-saison a eu lieu ce lundi 18 novembre. Et depuis, les équipes de Corée du Sud, d'Amérique du Nord et d'Europe multiplient leurs annonces de changements de joueurs et de staff.

L'une des plus attendues concernaient le ou les changements de joueurs chez Fnatic, l'équipe la plus réputée de la région européenne sur League of Legends. Après avoir annoncé le départ de son head coach Youngbuck chez ExceL, le départ de son jungler Mads "Broxah" Brock-Pedersen a fait l'effet d'une bombe dans la communauté de ses fans.

Ce dernier a commencé en 2016 chez Fnatic Academy et y est resté pendant plus de trois saisons. Il s'agit d'un peu plus qu'un nouveau départ pour lui, puisque sa prochaine team pour 2020 est Team Liquid, qui joue en ligue nord-américaine (LCS).

Team Liquid a terminé la saison de 2019 au World Championship, tournoi prestigieux duquel elle a été éliminée en phase de groupes. En 2020, Broxah pourrait l'amener encore plus loin grâce à une expérience différente, et en jouant aux côtés de l'ADC mythique, Doublelift.