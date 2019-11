X019 : On a discuté de Tell Me Why avec Florent Guillaume, son réalisateur

Le X019, événement auquel Plume a pu se rendre la semaine dernière avait un secret bien gardé qui n'a éclos que lors du dernier Inside Xbox. Il s'agit de la collaboration entre le studio français DONTNOD et Microsoft, intitulée Tell Me Why. Surpris mais lucide avant de quitter Londres, notre reporter est parvenu à croiser et interroger son game director.

À voir aussi : X019 : Tell Me Why, le nouveau jeu de DONTNOD se dévoile dans un premier trailer

Le studio à qui l'on doit Remember Me, Life is Strange et Vampyr nous avait caché ça. Et suffisamment bien pour qu'aucune fuite ne vienne interférer. Tell Me Why est donc la prochaine expérience narrative de DONTNOD, et elle fera son entrée dans la maison Xbox en cours d'année 2020.

Après la première bande-annonce et quelques éléments de la trame révélés, il y avait quelques questions qui nous trottaient dans la tête. Et comme ça, de manière tout à fait improvisée, nous nous sommes jetés sur Florent Guillaume, réalisateur de Tell Me Why présent à la Copper Box, à Londres, pendant le X019.

Plume lui a tendu le micro et l'a interrogé, en toute décontraction, sur les origines du projet, son envergure, son style, son format et ses thématiques - assez sensibles et pour lesquelles ont été consultés les bonnes personnes... Le résultat, c'est dans la vidéo ci-dessus.

Tell Me Why sortira durant l'été 2019 sur Xbox One et PC.