Amy Hennig (Uncharted) trouve un nouveau studio pour réaliser des séries interactives

Un départ un peu houleux de Naughty Dog, puis la fermeture de Visceral Games où elle était en charge d'un jeu Star Wars finalement annulé, et enfin l'ouverture d'un studio indé en 2018 : on pensait Amy Hennig prête à raccrocher avec les rebondissements professionnels. Sauf que la voici encore embarquée dans un nouveau navire.

À voir aussi : PlayStation s'apprête à ouvrir un nouveau studio en Asie

Amy Hennig a rejoint Skydance Media, accompagnée du producteur exécutif Julian Beak. C'est la société de production fondée par David Ellison et que l'on trouve derrière des longs-métrages comme le récent Terminator : Dark Fate qui l'a annoncé dans un communiqué daté de ce 18 novembre 2019.

Les choses ne vont pas commencer immédiatement pour les deux vétérans de l'industrie, passés par de multiples rôles dans de nombreuses compagnies et cumulant soixante ans d'expérience à eux deux.

Le projet est jeune et il est toujours question de former une équipe pour cette division, basée en Californie, dont l'objectif sera de "façonner l'avenir des médias interactifs".

Conçues pour toucher aussi bien les joueurs que les néophytes sur les plateformes de streaming émergentes, ces expériences narratives - construites comme des séries interactives - profiteront de graphismes à la pointe pour offrir un rendu digne du cinéma et de la télévision, mais avec une part d'interactivité qui permettra au public d'être au coeur du jeu.

Amy Hennig, dont le travail en tant que scénariste et réalisatrice sur Soul Reaver et Uncharted a évidemment fait part de son enthousiasme concernant cette nouvelle aventure :

Julian et moi-même sommes excités à l'idée d'intégrer l'équipe créative de Skydance et de nous y associer pour explorer cette nouvelle frontière du divertissement tout en essayant de devenir les pionniers de nouvelles manière de raconter des histoires immersives grâce à la technologie. Nos but est de créer des expériences innovantes et accueillantes avec une grande valeur de production et une fidélité visuelle qui deviendront les standards de ce nouveau média.

Il reste donc maintenant à patienter, à découvrir quels supports seront visés, avec quels moyens. Et espérer que cela ne tourne pas en eau de boudin.