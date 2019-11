Double Fine : Le directeur de la publication quitte le studio 6 mois après son rachat par Microsoft

La vie n'est pas tous les jours de tout repos pour le studio de sa sainteté Tim Schafer : après l'annonce de son rachat par le géant Microsoft officialisé lors de l'E3 2019, Double Fine voit aujourd'hui partir l'une de ses têtes pensantes.

Pour l'occasion, le père Schafer était en personne venu nous faire un petit coucou sur la scène du bien-nommé Microsoft Theater, histoire de montrer que les deux tourtereaux roucoulaient comme il se doit en pareille union.

Nous voici cinq mois plus tard, le studio de San Fransisco voit partir son directeur de la publication, Grec Rice, qui l'annonçait ce weekend sur son compte Twitter :

It's time I set off on some new adventures. I've got something really cool lined up, still in games, and am excited about the future. But for now, I'm going to enjoy these final moments with some of my best friends of all time and try not to dissolve into a puddle. 😭🧡🧡 pic.twitter.com/oN0vQbzaEK