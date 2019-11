Diablo IV : Selon les fondateurs et ex-employés le vieux Blizzard est "mort et a changé"

David Brevik, Erich Schaefer et Max Schaefer aka le trio derrière la saga Diablo et désormais sur le développement de la saga Torchlight se sont exprimés chez PC Gamer pour parler notamment de l'évolution du studio Blizzard. Et ils ne sont pas tendres.

PC Gamer a donc eu l'occasion d'interviewer des anciens pontes de Blizzard. Max Schaefer l'un des papas de Diablo déclare :

Ça n'a pas que changé, ça a complètement changé. Le vieux Blizzard est mort. Lorsque nous avons démissionné, il y avait quelque chose comme 180 employés en tout. Ils sont des milliers maintenant. L'empire tout entier est différent, et Activision n'avait aucune influence.



À cette époque c'était juste Blizzard et puis une entreprise propriétaire anonyme, Vivendi ou un truc du genre. C'était tout. Et donc maintenant c'est devenu un empire qui doit apaiser les actionnaires et tous ces trucs.





Son frère Erich rajoute :

Je pense que l'élément le plus marquant est que nous ne parlions pas de valeur actionnariale. Nous ne discutions pas du gouvernement chinois et de ce qu'ils pourraient vouloir. La seule chose dont nous discutions était ce que nous voulions faire et ce que les fans désiraient/attendaient. Ce n'est à l'évidence plus le cas, pour le meilleur ou le pire. Je ne les blâme pas. C'est une corporation gigantesque.





C'est en effet ce que beaucoup de joueurs reprochent aussi au Blizzard actuel. Et les polémiques récentes sur l'affaire chinoise ne vont pas arranger les choses. Le coté artisanal des jeux Blizzard s'efface avec les années.

Que pensez-vous des changements opérés par Blizzard ? Etes-vous nostalgiques de "la bonne vieille époque" des jeux Blizzard ?