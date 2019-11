HORS-JEU : Thomas s'est rué sur le livre Metal Slug The Ultimate History

La saison des Hors-Jeu continue ! À l'image de ce que nous faisions déjà à l'époque de Joypad, Consoles + & co, nous aimons réserver une petite place aux "geekeries, expos, films, séries... l'occasion de lever un peu la tête du jeu.

Tous les lundis à 18h00, sauf exception, la rédaction vous propose une petite capsule hors (enfin, pas toujours) du jeu vidéo. Un moment enregistré durant notre podcast où un voire plusieurs de nos membres partagent un peu plus que de l'amour du pixel.

Bien que nous ayons évidemment beaucoup d'amour à donner aux sociétés d'éditions françaises, mises en avant dans la pastille animée par l'ami Tiger, nous restons, à la rédaction, assez sensibles à ce que les ouvrages en langue de Shakespeare peuvent nous offrir.

Thomas, le plus écossais d'entre nous, a, en plus d'une passion pour le Haggis, une attirance irrépressible pour les run and gun. Et dans ce genre, il y a une série de SNK qui fait office de patron : Metal Slug. Alors quand il a appris l'existence d'un bouquin sur cette licence si chère à son coeur, le clic était prêt sur le panier de précommande. Il a reçu, il a lu, et il est ému.

Il vous parle de :

Metal Slug : The Ultimate History (livre, Bitmap Books)

Vous êtes intéressés ? Vous avez également pu le feuilleter vous aussi ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis mais aussi vos Hors-Jeux dans les commentaires ci-dessous !

À la semaine prochaine !