Minecraft RTX : Quand le Ray Tracing métamorphose un jeu, nos impressions + vidéo

Nvidia nous a convié récemment à découvrir Minecraft version RTX, une grosse mise à jour qui doit arriver l'année prochaine gratuitement sur l'un des plus gros succès de l'Histoire du jeu vidéo. Cette mise à jour permet, comme son titre le laisse deviner, de jouir du Ray Tracing dans ce désormais classique et donc d'avoir une expérience totalement différente visuellement.

Mais d'abord, le RTX, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit en fait d'un procédé visuel qui a pour ambition de reproduire de manière plus réaliste les phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière (reflets, impact de la lumière sur les ombres).

Si la technologie n'est pas nouvelle, les cartes RTX de chez Nvidia dotées de l'architecture Turing permettent d'exploiter cette technologie de manière plus aboutie en la rendant accessible pour le grand public. Et forcément sur un jeu comme Minecraft qui ne possède de base aucune ombre et un système de lumière extrêmement basique, la technologie a de quoi faire des étincelles et fondamentalement changer son aspect visuel. D'autant que depuis Battlefield V qui est le premier jeu officiellement compatible, les petits gars de chez Nvidia ont encore amélioré le rendu global et la technologie ne cesse de s'améliorer avec le temps.

Deux salles, deux ambiances

Pour profiter de la technologie il faut évidemment posséder au mieux une RTX 2060 qui permet dans le cas de Minecraft de profiter des avantages du RTX de manière optimale, le jeu n'étant de base pas très gourmand. Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus, les changements sont nombreux, drastiques et ont de quoi flatter la rétine. Plus qu'un bouleversement visuel, cette technologie permet aussi de métamorphoser notre manière de jouer puisque l'on voit nos constructions sous un angle totalement différent. Il est même possible de pousser le vice en utilisant les lumières pour créer des énigmes. Globalement dans Minecraft, la lumière évolue en temps réel selon la luminosité ambiante, les blocs et les bâtiments réagissent donc en fonction. On peut par exemple imaginer un système très complexe de lumière qui mettrait en avant une zone précise d'un bâtiment. Cela marcherait particulièrement bien avec une pyramide ou un temple égyptien dans lequel se trouverait une grande salle sombre avec un halo de lumière qui viendrait illuminer un tombeau (ou autre chose de ce genre).

Bluffant

Et comme le RTX agit aussi sur les effets d'ombre et le shading, les effets atmosphériques ont eux aussi une autre dimension. Dans notre vidéo la chose est particulièrement flagrante une fois dans la nature. Le jeu prend une envergure totalement différente et on a vraiment l'impression d'être quasiment dans un Minecraft 2 "nouvelle génération". Evidemment l'eau et les blocs de verre se parent de reflets, ce qui permet une fois de plus de jouer avec l'environnement pour sublimer les constructions mais aussi créer des effets d'optique particulièrement intéressants.

La redécouverte d'un classique

Enfin les blocs émissifs comme la lave ou les torches diffusent de la lumière de manière totalement différente et cela impacte directement les blocs voisins. Pour cette raison Nvidia a travaillé avec les équipes de Mojang pour proposer de nouveaux blocs RTX (une vingtaine) dont vous pouvez admirer les effets dans la deuxième partie de notre vidéo. Ambiance boite de nuit, ambiance futuristes avec néons, etc. Les nouveaux blocs permettent donc de créer des ambiances en plus de nouvelles constructions. Dans un bâtiment de type moderne par exemple, ajouter une bande de blocs de néon permet d'avoir une atmosphère totalement différente. Très clairement ce patch RTX a quoi permettre des constructions qui n'étaient pas vraiment possibles auparavant. Si seulement j'avais eu cette possibilité en 2011 quand j'essayais de reproduire avec les moyens du bord une réplique du vaisseau Nostromo (Alien)...

La bonne nouvelle c'est qu'il suffit en plus d'une simple touche pour passer de la version RTX à la version classique pour admirer la différence. Du moins c'était le cas dans la démo que nous avons pu essayer et il devrait en être de même à la sortie programmée en 2020 de cette mise à jour.

ON L'ATTEND... AVEC IMPATIENCE !

Très clairement le patch RTX donne envie de se replonger dans Minecraft même après l'avoir quitté il y a des années. On a vraiment l'impression d'avoir une version 2.0 entre les mains. De quoi apporter une envergure totalement différente à ce classique de l'Histoire du jeu vidéo.