Epic Games acquiert Quixel, Megascans gratuit pour les utilisateurs de l'Unreal Engine

Les parents de Fortnite et l'Unreal Engine ont sorti le chéquier pour s'offrir une société spécialisée dans la création de d'éléments photoréalistes. Et en faire profiter plus de monde.

Epic Games a annoncé avoir racheté Quixel, start-up suédoise ayant créé Megascans, une bibliothèque importante de surfaces, végétations et objets réels scannés jusque dans leurs moindres détails et ayant pour but d'aider les artistes à se focaliser sur la créativité.

Cette acquisition débouche sur un accès gratuit à cette base de données de plus de 10.000 éléments de photogrammétrie 2D et 3D et à son utilisation via Bridge, gestionnaire d'assets et Mixer, l'outil de création de matériaux, cela pour tous les possesseurs de l'Unreal Engine. En outre, l'abonnement à Megascans voit son tarif baisser, et Bridge et Mixer, qui vont continuer d'évoluer, deviendront 100% gratuits en 2020.

Les contenus fournis par Megascans sont employées aussi bien dans le jeu vidéo - des projets comme Metro Exodus, Battlefield V, Monster Hunter World ou encore les derniers Tomb Raider en ont profité - ou que pour des films d'animation, comme Le Livre de la Jungle de Jon Favreau.

En bref, attendez-vous à ce que environnements toujours plus photo-réalistes viennent inonder vos divertissements préférés, comme l'affirme Tim Sweeney, PDG d'Epic Games :

Concevoir du contenu 3D photo-réaliste est coûteux aussi bien dans le développement de jeux que la production de films. En nous associant avec Quixel pour rendre Megascans gratuit avec l'Unreal Engine, nous rendons accessible ce degré de talent artistique aux développeurs de jeux AAA comme aux indépendants.

Et pour des jeux d'Epic Games, pas de simples démos techniques, qui offriront ce niveau de qualité, c'est pour quand ?