League of Legends : Riot Games vise plus grand pour le mondial de 2020 en Chine

Après l'Europe, le World Championship de League of Legends se dirigera en 2020 vers le pays de tous les records : la Chine. Dans une interview pour ESPN, le staff de Riot Games affirme de grandes ambitions pour l'événement.

Alors que le mondial de cette année a pris fin ce dimanche 10 novembre, Riot Games se tourne déjà vers la saison prochaine en ayant révélé la bande-annonce de la finale de 2020 à Shanghai. L'éditeur a également donné quelques informations sur ce qu'il prévoit pour cet événement.

Le record de l'événement League of Legends ayant accueilli le plus de spectateurs est toujours détenu par la Chine, avec le World Championship de 2017 qui avait accueilli 45.000 fans pour son match final au Stade National de Pékin. En 2020, Riot Games souhaite battre son record en accueillant près de 56 000 visiteurs au Shanghai Stadium et en plaçant la scène au milieu, comme cela a été fait pour le championnat de cette année à Paris.

Evidemment, la cérémonie d'ouverture vise encore à être améliorée, plus créative, et en utilisant une technologie de pointe. En 2017, la cérémonie avait remporté un Emmy Award pour le dragon de la Faille réalisé en réalité augmentée (celui présent dans la bande-annonce ci-dessus). L'année dernière, le groupe virtuel True Damage a été créé et revient chaque année au moment de la finale mondiale. Cette année, ce sont des techniques d'hologrammes qui ont été utilisées. Pour 2020, Riot Games a décidé de s'organiser plus en amont pour réaliser une performance qui dépasserait toutes les précédentes.

L'événement international profitera aussi d'infrastructures ultra-performantes qui ont été construites pour la ligue chinoise (LPL) qui est désormais la ligue la plus démesurée sur le MOBA, avec des stades dédiés à des équipes, de nombreux matchs et des sous-divisions.

Enfin, Leo Lin a déclaré vouloir faire monter la hype plus tôt pour les mondiaux cette année. Au lieu d'être un événement commencé à être célébré en octobre, les fans pourraient avoir d'autres moyens de le célébrer avant, peut-être même dès janvier ou février 2020.