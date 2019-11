Wattam : Le nouveau jeu de Keita Takahashi annonce enfin sa date de sortie en vidéo

Disparu depuis bien trop longtemps des radars vidéoludiques, le fantasque game designer Keita Takahashi, à qui l'humanité rendra un jour hommage pour lui avoir apporté la série des Katamari Damacy, sort enfin de sa retraite colorée pour nous annoncer l'arrivée de Wattam. Il était temps.

Dévoilé en l'an de grâce 2014, tout de même, Wattam s'apprête enfin à venir mettre des couleurs dans nos vies.

Et pour fêter cette arrivée attendue comme le divin enfant, Takahashi a joué le jeu de l'interview auprès du PlayStation Blog US, et certaines de ses réponses sont toujours aussi inattendues :

J'ai entendu dire que Death Stranding proposait un thème vraiment similaire à Wattam, même s'il est complètement différent sur le plan visuel. Ce serait très intéressant si cela était vrai. Mais malheureusement, je ne peux pas vous l'affirmer, car je ne possède pas de PlayStation 4.

Et si le Japonais botte en touche concernant la sortie d'une éventuelle version physique, il daigne s'attarder un peu plus sur le sound design de son jeu forcément très attendu par votre serviteur :

Nous avons essayé de rendre la musique interactive : chaque zone possède son propre thème, et chaque personnage est caractérisé par un instrument. Vous pouvez donc écouter différentes musiques et instruments en choisissant des personnages et les endroits dans lesquels ils se trouvent. Si vous reliez les gens entre eux, tous les instruments se mélangeront avec le thème musical, et vous aurez alors envie d'essayer avec chaque personnage pour entendre toutes les variations.

Bon, autant vous dire que nous avons hâte de voir ce que le géniteur de Noby Noby Boy nous réserve ! Heureusement, l'attente prend bientôt fin, puisque ce tout nouveau trailer nous annonce l'arrivée en fanfare de Wattam le 17 décembre 2019 sur PlayStation 4 et PC via l'Epic Games Store. Vite !