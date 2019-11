Silent Hill : Un fan recrée le début en vue subjective et c'est forcément flippant

Si pour célébrer les vingt ans d'existence du premier épisode Silent Hill, Konami a jugé bon de sortir un Pachislot au Pays du Soleil Levant, des fans ont eu une idée un poil plus honorable

À voir aussi : P.T. : Un terrible secret du teaser de Silent Hills découvert

C'était le 31 janvier 1999 aux États-Unis, puis plus tard dans la même année au Japon et en Europe, que Silent Hill a vu le jour sur PlayStation. La quête d'Henry Mason, parti à la recherche de sa fille disparue dans la ville du même nom, laissera des traces et donnera naissance à plusieurs suites dont un Silent Hill 2 considéré à juste titre comme une réussite absolue du survival horror.

Nous voici en 2019 et un moddeur, Zero Trace Operative, a décidé de rendre hommage à sa manière, c'est-à-dire en proposant de revisiter les premières minutes avec une perspective différente. C'est la vue à la première personne qui permet de redécouvrir l'arrivée du héros à Silent Hill, avec une fidélité absolue aux assets d'origine. Passer du brouillard suffocant aux intérieurs sales et rouillés comme si on y était, voilà une idée de remake intéressante. Il ne manque que l'option VR.

Le projet, non-officiel et toujours susceptible de se faire dégommer par Konami, ne consiste pas à aller plus loin que les cinq premières minutes. Vous pouvez par ailleurs vous y plonger vous-mêmes en allant télécharger la démo au bout de ce lien.

[Via]