Shovel Knight King of Cards, Showdown et Treasure Trove en boîte datés

Les fans du chevalier à la pelle de Yacht Club Games ne termineront pas l'année 2019 sans avoir droit à ce qui leur est promis de longue date. Et même encore plus.

Shovel Knight : King of Cards débarquera sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PS3, Wii U, PlayStation Vita et 3DS le 10 décembre prochain. Cette nouvelle campagne nous mettant dans l'armure un brin bling-bling du King Knight et offrant toujours de nouvelles façons de jouer dans l'univers de Shovel Knight ne sera pas la seule bonne chose du jour.

Toujours le 10 décembre 2019, le multijoueur sera également à l'honneur avec la sortie de Shovel Knight Showdown sur les mêmes supports exceptés la 3DS et la Vita. Et ce n'est toujours pas terminé. En cette journée où nous fêterons les Romaric, Shovel Knight : Treasure Trove en version boîte sur Xbox One et Nintendo Switch sera disponible (précommandes lancées notamment chez Amazon), les joueurs PS4 devront patienter jusqu'en 2020, la faute à des problèmes de production.

Vous pensiez qu'on en avait fini ? Que nenni. Le triple pack amiibo de Treasure Trove comprenant les figurines NFC de Plague Knight, Specter Knight et King Knight arrive également le 10 décembre... comme l'amiibo Shovel Knight Gold Edition.

Et là, vous vous dites qu'il reste encore quelque chose ? Bah non, c'est fini. Pour Shovel Knight Dig, vous allez attendre, bande de gourmands.